Погода против скверов. Петербургский июль продолжится локальными грозами и порывистым ветром

Синоптики предупреждают, что второй день июля в Петербурге будет грозовым, мокрым и ветреным. Горожан просят обходить парки, отложить телефоны и не растапливать печи.



Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на метеорологов, 2 июля в городе продолжатся кратковременные дожди, а местами — ливни и грозы с порывистым юго-западным ветром. При этом днём воздух прогреется максимум до 22 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +16.



Жителям города в ненастье рекомендуется избегать деревьев, обходить стороной шаткие конструкции, а лучше посидеть дома, закрыв окна и двери. МЧС просит не любоваться молниями рядом с окнами, по возможности выключить телевизор, не болтать по телефону и не трогать металлические предметы. Тем, кого гроза застанет в сельской местности или на даче, настоятельно советуют не топить печи — выходящий из трубы дым может притянуть к себе электрический разряд.

