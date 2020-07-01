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01.07.2020 21:17
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Печать

Погода против скверов. Петербургский июль продолжится локальными грозами и порывистым ветром

Синоптики предупреждают, что второй день июля в Петербурге будет грозовым, мокрым и ветреным. Горожан просят обходить парки, отложить телефоны и не растапливать печи.

Как сообщают в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на метеорологов, 2 июля в городе продолжатся кратковременные дожди, а местами — ливни и грозы с порывистым юго-западным ветром. При этом днём воздух прогреется максимум до 22 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +16.

Жителям города в ненастье рекомендуется избегать деревьев, обходить стороной шаткие конструкции, а лучше посидеть дома, закрыв окна и двери. МЧС просит не любоваться молниями рядом с окнами, по возможности выключить телевизор, не болтать по телефону и не трогать металлические предметы. Тем, кого гроза застанет в сельской местности или на даче, настоятельно советуют не топить печи — выходящий из трубы дым может притянуть к себе электрический разряд.

Непогода вынуждает городской комитет по благоустройству второй день работать в особом режиме. В среду, 1 июля, в комблаге предупредили, что сады и скверы из-за ненастья сегодня закрыты. Прогноз на четверг также оставляет мало шансов на их открытие.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Странно. Скверы-парки закрывают, а т.н. "рекламные конструкцЫи" не демонтируют...
262082061
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Maalex
Это пошло с ливневого наводения 2012 года в Крымске Краснодарского края,когда мчс не предупредило об осадках в 3 раза больше максимумов.
С тех пор дуют на воду.Типа мы предупредили не сидеть под зонтом во время молнии.
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