FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
70.44р78.99р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.07.2020 15:15
0
Печать

Глава Центрального района: «Марсово поле закрыли от «ковидных» клещей»

Одной из причин закрытия Марсова поля в Петербурге стала борьба с распространением коронавирусной инфекции. Такое дополнение к ранее данному «Фонтанке» комментарию сделал глава района Максим Мейксин.

«Клещи ковидные у нас в Центральном районе. Совпадение, действительно. С учетом того, что сегодня выходной день, погода не располагает к тому, чтобы там было опять много людей», — сказал он.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что 1 июля дорожки Марсова поля перегородили желтыми заборами, а по периметру натянули сигнальную ленту. Таблички сообщают, что это делается «с целью истребления популяции иксодовых клещей на территории Центрального района». В администрации района пояснили, что нашествие опасных насекомых длится уже две недели. Пострадавшие от клещей указывали, что до этого лежали на траве именно на Марсовом поле (другие парки были закрыты).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний