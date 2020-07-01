Глава Центрального района: «Марсово поле закрыли от «ковидных» клещей»

Одной из причин закрытия Марсова поля в Петербурге стала борьба с распространением коронавирусной инфекции. Такое дополнение к ранее данному «Фонтанке» комментарию сделал глава района Максим Мейксин.

«Клещи ковидные у нас в Центральном районе. Совпадение, действительно. С учетом того, что сегодня выходной день, погода не располагает к тому, чтобы там было опять много людей», — сказал он.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что 1 июля дорожки Марсова поля перегородили желтыми заборами, а по периметру натянули сигнальную ленту. Таблички сообщают, что это делается «с целью истребления популяции иксодовых клещей на территории Центрального района». В администрации района пояснили, что нашествие опасных насекомых длится уже две недели. Пострадавшие от клещей указывали, что до этого лежали на траве именно на Марсовом поле (другие парки были закрыты).