«С целью истребления популяции». Власти Петербурга закрыли для посещения Марсово поле для борьбы с клещами
В Петербурге в последний день голосования по поправкам к Конституции закрыли для посещения Марсово поле, где нередко проводит свои акции оппозиция. Как передает корреспондент «Фонтанки», дорожки перегородили желтыми заборами, а по периметру натянули сигнальную ленту. Таблички сообщают, что это делается «с целью истребления популяции иксодовых клещей на территории Центрального района», работы будут проводиться с 1 по 4 июля.
«Много жителей обратились с укусами клещей и указали, что отдыхали именно на Марсовом поле. Там, действительно, в последнее время было паломничество, и много людей там лежали на траве, поэтому было указание потравить клещей», — пояснил «Фонтанке» глава администрации Центрального района Максим Мейксин. По его словам, работы выполняет комитет по благоустройству. В других местах борьба с опасными насекомыми не ведется. «С учетом того, что другие парки были закрыты, информации, что еще где-то были клещи, нет», — сказал он.
Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Тот факт, что работы начались именно 1 июля, в последний день голосования по поправкам к Конституции, глава района назвал случайным совпадением.
«У нас в двух местах сегодня работы — брусчатку восстанавливают после парада на Дворцовой площади, которую техникой попортили, и клещей травят на Марсовом», — заключил он.