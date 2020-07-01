В Петербурге в последний день голосования по поправкам к Конституции закрыли для посещения Марсово поле, где нередко проводит свои акции оппозиция. Как передает корреспондент «Фонтанки», дорожки перегородили желтыми заборами, а по периметру натянули сигнальную ленту. Таблички сообщают, что это делается «с целью истребления популяции иксодовых клещей на территории Центрального района», работы будут проводиться с 1 по 4 июля.

«Много жителей обратились с укусами клещей и указали, что отдыхали именно на Марсовом поле. Там, действительно, в последнее время было паломничество, и много людей там лежали на траве, поэтому было указание потравить клещей», — пояснил «Фонтанке» глава администрации Центрального района Максим Мейксин. По его словам, работы выполняет комитет по благоустройству. В других местах борьба с опасными насекомыми не ведется. «С учетом того, что другие парки были закрыты, информации, что еще где-то были клещи, нет», — сказал он.