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01.07.2020 14:00
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«С целью истребления популяции». Власти Петербурга закрыли для посещения Марсово поле для борьбы с клещами

В Петербурге в последний день голосования по поправкам к Конституции закрыли для посещения Марсово поле, где нередко проводит свои акции оппозиция. Как передает корреспондент «Фонтанки», дорожки перегородили желтыми заборами, а по периметру натянули сигнальную ленту. Таблички сообщают, что это делается «с целью истребления популяции иксодовых клещей на территории Центрального района», работы будут проводиться с 1 по 4 июля.

«Много жителей обратились с укусами клещей и указали, что отдыхали именно на Марсовом поле. Там, действительно, в последнее время было паломничество, и много людей там лежали на траве, поэтому было указание потравить клещей», — пояснил «Фонтанке» глава администрации Центрального района Максим Мейксин. По его словам, работы выполняет комитет по благоустройству. В других местах борьба с опасными насекомыми не ведется. «С учетом того, что другие парки были закрыты, информации, что еще где-то были клещи, нет», — сказал он.

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

Тот факт, что работы начались именно 1 июля, в последний день голосования по поправкам к Конституции, глава района назвал случайным совпадением.

«У нас в двух местах сегодня работы — брусчатку восстанавливают после парада на Дворцовой площади, которую техникой попортили, и клещей травят на Марсовом», — заключил он.

Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»
Фото: Константин Селин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (18)

Nerevar
Надо меньше верить в вирус и его не станет. А все эти документы это провокация.
муматор
да-да, именно с сегодняшнего дня. Удивительное совпадение!!!
Иван Петров
Нету другого выхода больше.
И булыжники нанимать не на что.
Либо они утилизируют Вас, либо мы выгоним из России их.
К их бунгало во Флориде и на Сейшелах.
Если "они" вовремя поймут, что "пора валить" и оставят в покое ограбленную ими Россию, то это будет лучше для всех.
И для них, и для нас.
Все останутся живы - никого не будут вешать на площадях русских городов.
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