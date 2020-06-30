Азмун отправился на матч с «Тамбовом», несмотря на нарушение регламента безопасности

Неоднократно нарушавший социальную дистанцию нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун вылетел в Нижний Новгород для участия в матче 25 тура чемпионата Российской премьер-лиги в среду, 1 июля. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сначала Азмуна на общем фото опубликовал 26 июня в своем инстаграме игрок самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади, а это нарушает регламент безопасности РФС. За это иранца оштрафовали. Несмотря на это, 29 июня Азмун встретился с друзьями в одном из ресторанов Петербурга.