"Две системы - одна страна". США прекращают поставлять оружие и двойные технологии Гонконгу
Власти США прекращают с сегодняшнего дня экспорт военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в Гонконг, сообщил в Twitter госсекретарь Майкл Помпео.
Today, the United States is ending exports of @StateDeptPM controlled U.S. origin defense equipment and sensitive @CommerceGov controlled dual-use technologies to Hong Kong. If Beijing now treats Hong Kong as “One Country, One System,” so must we.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 29, 2020
"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт в Гонконг контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к [обеспечению] национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США. Если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу "одна страна - одна система", то и мы должны относиться так же", - написал он.
Гонконг, бывшая британская колония, с 1997 существует как специальный административный район Китая. С КНР США последние годы ведут так называемые торговые войны.