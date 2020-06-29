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29.06.2020 23:44
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"Две системы - одна страна". США прекращают поставлять оружие и двойные технологии Гонконгу

Власти США прекращают с сегодняшнего дня экспорт военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в Гонконг, сообщил в Twitter госсекретарь Майкл Помпео.

"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт в Гонконг контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к [обеспечению] национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США. Если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу "одна страна - одна система", то и мы должны относиться так же", - написал он.

Гонконг, бывшая британская колония, с 1997 существует как специальный административный район Китая. С КНР США последние годы ведут так называемые торговые войны.

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