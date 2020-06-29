Не смотреть на город с высоты. В Петербурге суды решили заблокировать сайты о прогулках по крышам

По решению судов Петербурга под блокировку попали сетевые ресурсы с пошаговой инструкцией о том, где и как гулять по городским крышам. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 29 июня.



Так, Кировский райсуд по требованию прокурора признал запрещённой к распространению на территории России информацию из ролика на YouTube. Видео побуждало к нахождению, прогулкам, фото- и видеосъемке на крышах многоэтажек, «то есть пропагандировало молодёжную субкультуру «руфинг», объясняют в пресс-службе. Оценить ролик уже не представляется возможным.