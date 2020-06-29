FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +18
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 17:27
2
Печать

Не смотреть на город с высоты. В Петербурге суды решили заблокировать сайты о прогулках по крышам

По решению судов Петербурга под блокировку попали сетевые ресурсы с пошаговой инструкцией о том, где и как гулять по городским крышам. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 29 июня.

Так, Кировский райсуд по требованию прокурора признал запрещённой к распространению на территории России информацию из ролика на YouTube. Видео побуждало к нахождению, прогулкам, фото- и видеосъемке на крышах многоэтажек, «то есть пропагандировало молодёжную субкультуру «руфинг», объясняют в пресс-службе. Оценить ролик уже не представляется возможным.

Свой вклад в зачистку интернета внёс также Октябрьский райсуд. Он признал запрещённой информацию о руферах с сайта joinpro. Сейчас сервис интересных мероприятий от жителей города предлагает не меньше пяти вариантов прогулок по крышам Петербурга в различных вариациях: от чаепития и ужина на двоих до привычных экскурсий.

В марте петербургские парламентарии голосовали за то, чтобы открыть для экскурсий крыши. К тому времени для легальных прогулок была оборудована только одна: на Лиговском проспекте, 65.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Милая_5e4ce2f567fe8
Отлично! И крыши, и экскурсанты, и нервы жителей будут целее.
261380901
Сделайте лицензирование, сдавайте в аренду частным компаниям пару десятков видовых крыш. Одна такая "легальная" есть, но только одна на весь город.
Нет, проще убить визитную карточку города - красоту его плоского ландшафта с высоты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний