Не смотреть на город с высоты. В Петербурге суды решили заблокировать сайты о прогулках по крышам
По решению судов Петербурга под блокировку попали сетевые ресурсы с пошаговой инструкцией о том, где и как гулять по городским крышам. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов 29 июня.
Так, Кировский райсуд по требованию прокурора признал запрещённой к распространению на территории России информацию из ролика на YouTube. Видео побуждало к нахождению, прогулкам, фото- и видеосъемке на крышах многоэтажек, «то есть пропагандировало молодёжную субкультуру «руфинг», объясняют в пресс-службе. Оценить ролик уже не представляется возможным.
Свой вклад в зачистку интернета внёс также Октябрьский райсуд. Он признал запрещённой информацию о руферах с сайта joinpro. Сейчас сервис интересных мероприятий от жителей города предлагает не меньше пяти вариантов прогулок по крышам Петербурга в различных вариациях: от чаепития и ужина на двоих до привычных экскурсий.
В марте петербургские парламентарии голосовали за то, чтобы открыть для экскурсий крыши. К тому времени для легальных прогулок была оборудована только одна: на Лиговском проспекте, 65.