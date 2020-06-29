Участок обанкротившегося МБСП в Баболовском парке продают на торгах. Раньше его сватали «Царскому Селу»

«Российский аукционный дом» сообщает о проведении очередных торгов по продаже обанкротившегося Международного банка Санкт-Петербурга. В этот раз покупателя ищут для части Баболовского парка.

Сообщение размещено в конце прошлой недели на сайте Агентства страхования вкладов.

В лот входит несколько объектов, в том числе — земельный участок, который находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Баболовский парк». Торги будут проведены 11 августа.

Судьбу данного земельного участка неоднократно обсуждали петербургские общественники и депутаты. В частности, Оксана Дмитриева обращалась к временной администрации банка. Дело в том, что сам парк был передан в федеральную собственность для последующей передачи ГМЗ «Царское Село». При проектировании реставрации Баболовского дворца, по словам Дмитриевой, «специалисты музея пришли к выводу, что единственно возможным для строительства котельной является земельный участок 78:42:1852111:1 (тот, что принадлежит МБСП. — Прим. ред.)». В связи с этим депутат предлагала приложить все усилия для передачи участка ГМЗ «с целью сохранения целостности дворцово-паркового ансамбля Баболовского парка и воссоздания Баболовского дворца». Директор «Царского Села» Ольга Таратынова сообщила, что знает о торгах, но затруднилась ответить, будет ли ГМЗ в них участвовать.