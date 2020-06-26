Два пенальти Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 24 тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» в пятницу, 26 июня, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

За «Зенит» оба раза отличился Артем Дзюба, забив дважды с пенальти на 64-й и 70-й минутах. За «Крылья Советов» отличился Максим Глушенков на 46 минуте.

Отметим, что судья по ходу встречи дважды отменял взятия ворот после просмотра видеоповторов – по разу в пользу каждой из команд. В первом случае у Дзюбы после гола Малкома зафиксировали офсайд, во втором у Глушенкова была игра рукой.