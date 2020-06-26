FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
69.13р77.54р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 22:28
0
Печать

Два пенальти Дзюбы принесли «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 24 тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов» в пятницу, 26 июня, в Петербурге. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

За «Зенит» оба раза отличился Артем Дзюба, забив дважды с пенальти на 64-й и 70-й минутах. За «Крылья Советов» отличился Максим Глушенков на 46 минуте.

Отметим, что судья по ходу встречи дважды отменял взятия ворот после просмотра видеоповторов – по разу в пользу каждой из команд. В первом случае у Дзюбы после гола Малкома зафиксировали офсайд, во втором у Глушенкова была игра рукой.

Таким образом «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате России с девятиочковым отрывом, а «Крылья Советов» занимают последнюю строчку. Следующий матч петербуржцы проведут в Нижнем Новгороде против «Тамбова». Игра пройдет при пустых трибунах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний