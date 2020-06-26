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26.06.2020 11:55
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Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдёт при пустых трибунах

Власти нижегородской области приняли решение провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу «Тамбов» — «Зенит», который назначен на 1 июня, без зрителей. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе тамбовской команды.

Отмечается, что правительство региона приняло такое решение в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Также на игру не пустят журналистов, за исключением сотрудников вещателя и представителей пресс-служб клубов.

Матч «Тамбов» — «Зенит» состоится 1 июля на стадионе «Нижний Новгород». «Тамбов», начинавший сезон в Саранске, после зимней паузы переехал в Нижний Новгород, так как арена в Тамбове не готова принимать игры РПЛ.

Напомним, что «Зенит» сегодня проведет матч 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Начало в 20.30.

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Комментарии (1)

f0ntan
По новым правилам на стадион должны пускать только болельщиков принимающей команды. Формальным хозяином в Нижнем Новгороде является Тамбов. Но вряд ли у него там найдутся свои болельщики. приехавших болельщиков Зенита было бы больше. Так что решение логично.
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