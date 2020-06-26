Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдёт при пустых трибунах

Власти нижегородской области приняли решение провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу «Тамбов» — «Зенит», который назначен на 1 июня, без зрителей. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе тамбовской команды.



Отмечается, что правительство региона приняло такое решение в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.



Также на игру не пустят журналистов, за исключением сотрудников вещателя и представителей пресс-служб клубов.

