Матч «Тамбов» — «Зенит» пройдёт при пустых трибунах

Власти нижегородской области приняли решение провести матч 25-го тура чемпионата России по футболу «Тамбов» — «Зенит», который назначен на 1 июня, без зрителей. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе тамбовской команды.
Отмечается, что правительство региона приняло такое решение в целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.
Также на игру не пустят журналистов, за исключением сотрудников вещателя и представителей пресс-служб клубов.
Матч «Тамбов» — «Зенит» состоится 1 июля на стадионе «Нижний Новгород». «Тамбов», начинавший сезон в Саранске, после зимней паузы переехал в Нижний Новгород, так как арена в Тамбове не готова принимать игры РПЛ.
Напомним, что «Зенит» сегодня проведет матч 24-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Начало в 20.30.