Шестилетнего ребенка не выдержала москитная сетка в Петроградском районе

Полиция Петербурга проводит проверку по факту получения травм 6-летним ребенком на Петровском проспекте.



Как сообщает 26 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, девочку с травмами, характерными при падении, нашли у дома 20 по Петровскому проспекту. Бригадой скорой помощи с различными травмами в тяжёлом состоянии девочка была госпитализирована.



«По предварительным данным ребенок по недосмотру родителей выпал из окна квартиры 3 этажа, опершись на москитную сетку», - сообщает ведомство.

