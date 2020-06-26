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26.06.2020 08:27
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Шестилетнего ребенка не выдержала москитная сетка в Петроградском районе

Полиция Петербурга проводит проверку по факту получения травм 6-летним ребенком на Петровском проспекте.

Как сообщает 26 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, девочку с травмами, характерными при падении, нашли у дома 20 по Петровскому проспекту. Бригадой скорой помощи с различными травмами в тяжёлом состоянии девочка была госпитализирована.

«По предварительным данным ребенок по недосмотру родителей выпал из окна квартиры 3 этажа, опершись на москитную сетку», - сообщает ведомство.

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Комментарии (4)

Cashmare
шестилетний ребенок не знал, что так нельзя? уровень умственного развития родителей не стоит ли проверить?
hal9000
А зачем в городе москитная сетка?..ни комаров не слепней ни мошкары отродясь небыло..у меня окно открыто все лето муха если залетит..да ито сонная какая нибудь..в деревне на даче еще понимаю..там да а тут..
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