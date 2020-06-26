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26.06.2020 08:11
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Лето в Петербурге не сдает позиции. Термометры опять уйдут в плюс выше нормы

До +30 ожидается днем в северной столице. По данным синоптиков, уходить антициклон не планирует.

Как сообщает 26 июня ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+30 гр, вблизи водоемов до +24 гр.

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, основным объектом на карте погоды Петербурга останется антициклон. Он сохранит в небе редкие облака и вновь обойдется без дождей. При этом солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы, и показания термометров на 6-7° превысит норму.

Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

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Комментарии (3)

mik70
Как раз по данным синоптиков, уходить антициклон собирается. С Вс.
hal9000
Можно подумать кто то против антициклона.?!.единственное в метро и в автобусах запашек стоит..народ демонстративно плюет на Мойдодыра
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