Лето в Петербурге не сдает позиции. Термометры опять уйдут в плюс выше нормы
До +30 ожидается днем в северной столице. По данным синоптиков, уходить антициклон не планирует.
Как сообщает 26 июня ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+30 гр, вблизи водоемов до +24 гр.
По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, основным объектом на карте погоды Петербурга останется антициклон. Он сохранит в небе редкие облака и вновь обойдется без дождей. При этом солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы, и показания термометров на 6-7° превысит норму.
Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.