Летние лагеря начнут принимать петербургских детей-льготников с начала июля

Оздоровительный сезон для петербургских детей может начнется с июля 2020 года. Их примут городские и областные лагеря. Договоренности об этом достигнуты с губернатором Ленобласти, сообщили в пресс-службе Смольного вечером 25 июня.

Первые три городских лагеря - «Заря», «Солнечный» и «Молодежное» - начнут готовиться к приему детей с 29 июня. Со 2 июля начнут подготовку еще пять государственных лагерей – четыре лагеря Центра оздоровления и отдыха «Молодежный» и «Зеркальный».

Как ранее писала “Фонтанка”, чтобы принять детей, лагеря обязаны соблюдать строгие санитарные требования по профилактике распространения коронавируса: обеспечить регулярную дезинфекцию, медицинский контроль, сократить количество детей в отрядах на 50% от предусмотренного ранее. В связи с этим стоимость путевки может увеличиться, город возьмет на себя такие расходы. Смены сокращаются до 14 дней. На каждую двухнедельную путевку для детей, относящиеся к льготным категориям, из бюджета Петербурга будет выделено 38 010 рублей.