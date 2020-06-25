Смольный отменяет выдачу сертификатов в детские лагеря. Бюджет сэкономит до 1,6 млрд рублей

Правительство Петербурга отменяет действие сертификатов на поездки в детские лагеря в 2020 году. Пока речь только об июне, что будет с остальными месяцами, чиновники сказать не могут. Город может сэкономить на этом до 1,6 млрд рублей, подсчитала «Фонтанка».



Пока такое решение не облечено в форму документа, но он появится в ближайшие дни, сообщил 25 июня источник нашего издания в Смольном.



Сертификаты на оплату части стоимости (17 тыс. рублей) путевки в лагерь получают дети работающих граждан и дети из спортивных и творческих коллективов. В 2020 году их начали выдавать с 13 февраля 2020 года, но выдачу быстро свернули из-за распространения коронавируса.

