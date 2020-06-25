Смольный отменяет выдачу сертификатов в детские лагеря. Бюджет сэкономит до 1,6 млрд рублей
Правительство Петербурга отменяет действие сертификатов на поездки в детские лагеря в 2020 году. Пока речь только об июне, что будет с остальными месяцами, чиновники сказать не могут. Город может сэкономить на этом до 1,6 млрд рублей, подсчитала «Фонтанка».
Пока такое решение не облечено в форму документа, но он появится в ближайшие дни, сообщил 25 июня источник нашего издания в Смольном.
Сертификаты на оплату части стоимости (17 тыс. рублей) путевки в лагерь получают дети работающих граждан и дети из спортивных и творческих коллективов. В 2020 году их начали выдавать с 13 февраля 2020 года, но выдачу быстро свернули из-за распространения коронавируса.
Как сообщили «Фонтанке» в городском комитете по образованию, число выданных на это лето сертификатов исчисляется тысячами, и действовать они уже не будут. При условии, что детские лагеря успели https://www.fontanka.ru/2020/05/19/69268135/ продать более 13 тыс. путевок, причем примерно 8,9 тыс. из них — с использованием сертификатов, Смольный сэкономит на уже проданных путевках более 151 млн рублей.
В 2019 году была предусмотрена выдача 95,3 тыс. сертификатов, а всего в лагеря отправились 139 тыс. детей. Если все сертификаты на лето 2020 года будут отменены, город сэкономит около 1,6 млрд рублей.
Выдача сертификатов может возобновиться, в зависимости от решения правительства Петербурга о регламенте работы детских лагерей летом 2020 года, которое ожидается на днях. В таком случае родителям придется получать документы снова уже на оставшиеся смены.