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25.06.2020 14:09
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Смольный отменяет выдачу сертификатов в детские лагеря. Бюджет сэкономит до 1,6 млрд рублей

Правительство Петербурга отменяет действие сертификатов на поездки в детские лагеря в 2020 году. Пока речь только об июне, что будет с остальными месяцами, чиновники сказать не могут. Город может сэкономить на этом до 1,6 млрд рублей, подсчитала «Фонтанка».

Пока такое решение не облечено в форму документа, но он появится в ближайшие дни, сообщил 25 июня источник нашего издания в Смольном.

Сертификаты на оплату части стоимости (17 тыс. рублей) путевки в лагерь получают дети работающих граждан и дети из спортивных и творческих коллективов. В 2020 году их начали выдавать с 13 февраля 2020 года, но выдачу быстро свернули из-за распространения коронавируса.

Как сообщили «Фонтанке» в городском комитете по образованию, число выданных на это лето сертификатов исчисляется тысячами, и действовать они уже не будут. При условии, что детские лагеря успели https://www.fontanka.ru/2020/05/19/69268135/ продать более 13 тыс. путевок, причем примерно 8,9 тыс. из них — с использованием сертификатов, Смольный сэкономит на уже проданных путевках более 151 млн рублей.

В 2019 году была предусмотрена выдача 95,3 тыс. сертификатов, а всего в лагеря отправились 139 тыс. детей. Если все сертификаты на лето 2020 года будут отменены, город сэкономит около 1,6 млрд рублей.

Выдача сертификатов может возобновиться, в зависимости от решения правительства Петербурга о регламенте работы детских лагерей летом 2020 года, которое ожидается на днях. В таком случае родителям придется получать документы снова уже на оставшиеся смены.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Merinainen
А может вообще от детей лучше избавиться. От них одни расходы и заразу разносят. Вот экономия будет! Нефть качать и гасты из Средней Азии могут.
Как же я ненавижу Беглова сотоварищи!
261991651
не, а че, Путинские денежки родители получили, теперь можно и не выдавать ни каких сертификатов. переложили из одного кормана в другой...
еще и смены сокращают до 2х недель((( и все с заботой о детях. молодцы, ни чего не скажешь
Noisymouse
Кроме нецензурных, слов уже не осталось. Во всех группах лагерей - ор и скандал. Кто-то требует срочно вернуть полную сумму, внесенную за путевки - а часть денег-то тю-тю, лагеря-то к сменам готовились на какие-то шиши. Кто-то срочно требует определиться со сменами, потому как нужно решать, что делать с детьми, куда их пристроить (или новый комплект ключей заказывать - на шею детке повесить). Лагерные ничего ответить не могу - сами ничего не знают, люди подневольные. Обтекают молча. В общем, получилось - "спасибо партии и правительству на наше счастливое детство".
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