35 тысяч петербуржцев сдадут ЕГЭ. Школы готовятся к генеральной репетиции
В Петербурге завершается подготовка к проведению Государственной итоговой аттестации в особом режиме. Пробные экзамены без выпускников пройдут уже в начале следующей недели. Это будет репетицией для организаторов — они будут отрабатывать пропускной режим и процедуру регистрации, проверять рассадку и средства связи. Об этом 25 июня сообщили в комитете по образованию.
Сдавать экзамены готовы 35 тысяч будущих абитуриентов. Из них 24 615 выпускаются в этом году, 3012 человек оканчивают учреждения профессионального образования, 8095 экзаменуемых выпускались в прошлые годы.
Сами экзамены состоятся в период с 3 по 25 июля. 3 июля сдаются география, информатика и литература. Экзамен по русскому языку пройдёт 6 и 7 июля. Выпускники, которые не смогут принять участие в основной период ЕГЭ по уважительной причине, смогут сдать экзамен с 3 по 8 августа.
Из-за коронавируса юношам и девушкам придётся сдавать экзамен не в самой комфортной обстановке. Выпускников рассадят на расстоянии полутора метров друг от друга. В одной аудитории будет находиться не более 10 школьников. Медицинские маски — одно из обязательных условий.