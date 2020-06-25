35 тысяч петербуржцев сдадут ЕГЭ. Школы готовятся к генеральной репетиции

В Петербурге завершается подготовка к проведению Государственной итоговой аттестации в особом режиме. Пробные экзамены без выпускников пройдут уже в начале следующей недели. Это будет репетицией для организаторов — они будут отрабатывать пропускной режим и процедуру регистрации, проверять рассадку и средства связи. Об этом 25 июня сообщили в комитете по образованию.



Сдавать экзамены готовы 35 тысяч будущих абитуриентов. Из них 24 615 выпускаются в этом году, 3012 человек оканчивают учреждения профессионального образования, 8095 экзаменуемых выпускались в прошлые годы.

