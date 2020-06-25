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25.06.2020 10:33
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Количество заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 23 тысячи человек. За сутки выявили 221 новый случай

В Петербурге за последние сутки выявили 221 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 25 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, всего в Северной столице 23 071 заболевший. По России зафиксировано 7113 новых зараженных.

Коронавирус продолжают выявлять практически во всех регионах страны. Первое место по ежедневному приросту заболевших удерживает Москва — 885, а следом за ней идет Московская область — 467. Петербург по этому показателю держится на 4-м месте.

В городском оперативном штабе рассказали, что за 24 часа 17 364 человека обследовали на коронавирус. 2186 жителей города остаются под медицинским наблюдением, из которых 59 — в обсерваторе, а 1060 — на самоизоляции.

В России общее число случаев составило уже 613 994. По этому показателю РФ уступает только Бразилии (почти 1,2 миллиона случаев) и США (2,4 миллиона). Вылечиться удалось 375 164 россиянам, а для 8605 вирус закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

footballer12
Теперь очевидно очередной вопрос без ответа это число свободных коек.
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