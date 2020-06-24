Аномальная жара будет радовать петербужцев до конца месяца. Затем — облака и +20

Необычная для июня жара и солнечная погода оставят Петербург к концу июня. Над городом уже к 1 июля соберутся облака, а столбики термометров опустятся до отметки +20 градусов.



Как в разговоре с «Фонтанкой» 24 июня предсказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, аномальной жарой осталось наслаждаться четыре-пять дней. После этого наступит пора циклона с прояснениями.



Из-за облаков и дождей в городе похолодает, в наиболее пасмурные дни температура будет самой низкой. При этом аномального холода ждать всё же не стоит. Тепло в районе +20 точно никуда не уйдёт.

