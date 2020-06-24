Аномальная жара будет радовать петербужцев до конца месяца. Затем — облака и +20
Необычная для июня жара и солнечная погода оставят Петербург к концу июня. Над городом уже к 1 июля соберутся облака, а столбики термометров опустятся до отметки +20 градусов.
Как в разговоре с «Фонтанкой» 24 июня предсказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, аномальной жарой осталось наслаждаться четыре-пять дней. После этого наступит пора циклона с прояснениями.
Из-за облаков и дождей в городе похолодает, в наиболее пасмурные дни температура будет самой низкой. При этом аномального холода ждать всё же не стоит. Тепло в районе +20 точно никуда не уйдёт.
Первый месяц лета в Петербурге удивил и синоптиков, и горожан. Наблюдать ясное небо и радоваться штилю в июне получалось неделями. Воздух прогревался до +28. Самое высокое давление за 35 лет — 766 мм ртутного столба — зафиксировали 21 июня. Во время грозы 18 июня над городом выпала половина месячной нормы осадков.