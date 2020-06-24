Количество новых заболеших COVID-19 в Петербурге остается на одном уровне. За сутки — 218 заразившихся
В Петербурге за сутки выявили почти столько же заболевших, как и накануне, — 218 (вчера было 220). Об этом 24 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Всего по России зафиксировано 7167 новых заболевших. За прошедшие сутки коронавирус нашли во всех регионах страны, кроме Ненецкого автономного округа. Неизменным лидером по новым выявленным случаям остается Москва с 811 заразившимися, а вслед за ней идет Московская область с 507. Петербург по этому показателю на этот раз оказался на 4-м месте. С начала пандемии в городе выявили 22 850 случаев COVID-19.
Всего в России зафиксировали 606 881 заразившихся коронавирусом. Это по-прежнему третий результат в мире после Бразилии (1,2 миллиона) и США (почти 2,4 миллиона). Для 8513 россиян COVID-19 закончился летальным исходом, а 368 822 удалось исцелиться.
Накануне президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам коснулся темы пандемии. Он констатировал, что Россия смогла ответить на «вызов колоссальной сложности», однако признал, что эпидемия пока окончательно не побеждена.