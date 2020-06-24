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24.06.2020 10:52
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Количество новых заболеших COVID-19 в Петербурге остается на одном уровне. За сутки — 218 заразившихся

В Петербурге за сутки выявили почти столько же заболевших, как и накануне, — 218 (вчера было 220). Об этом 24 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего по России зафиксировано 7167 новых заболевших. За прошедшие сутки коронавирус нашли во всех регионах страны, кроме Ненецкого автономного округа. Неизменным лидером по новым выявленным случаям остается Москва с 811 заразившимися, а вслед за ней идет Московская область с 507. Петербург по этому показателю на этот раз оказался на 4-м месте. С начала пандемии в городе выявили 22 850 случаев COVID-19.

Всего в России зафиксировали 606 881 заразившихся коронавирусом. Это по-прежнему третий результат в мире после Бразилии (1,2 миллиона) и США (почти 2,4 миллиона). Для 8513 россиян COVID-19 закончился летальным исходом, а 368 822 удалось исцелиться.

Накануне президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам коснулся темы пандемии. Он констатировал, что Россия смогла ответить на «вызов колоссальной сложности», однако признал, что эпидемия пока окончательно не побеждена.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260569221
Ну что,.. ждем очередную статью от фонтанки... мол «все участники вечеринки - задержаны и дают комментарии в полиции» угу... как на Крестовском
Vacuolle
По количеству тестов возможна любая цифра. Этой цифрой легко и удобно поиграть. Количество же госпитализированных никто не осмеливается назвать. Ибо чревато...
pitmenspb
Цифры по заболевшим ковид бестолковые, при условии что много бессимптомных и с лёгкой формой отдылывающихся насморком и однодневным повышением температуры. При этом все ещё много людей с диагнозами внебольничной пневмании и ОРВИ - которым попросту или не дела тест или тест уже ничего не показал, вирус ушел из гортани вниз.
Лучше бы публиковали данные о том сколько госпитализировано в сутки с ковид и пневманий, как делают в лен.области и по каким муниципальным округам выявлены заболевшие.
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