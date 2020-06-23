«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности». Путин поблагодарил россиян

Президент России выступил с обращением к гражданам, которое ранее анонсировали в Кремле как заявление о коронавирусе и «о нас с вами в целом».



«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности. <...> Хотел бы еще раз вас всех поблагодарить за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких. За взаимную поддержку. За то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».