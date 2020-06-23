«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности». Путин поблагодарил россиян
Президент России выступил с обращением к гражданам, которое ранее анонсировали в Кремле как заявление о коронавирусе и «о нас с вами в целом».
«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности. <...> Хотел бы еще раз вас всех поблагодарить за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких. За взаимную поддержку. За то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, пандемия стала также временем надежды и гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества. Глава государства отметил: в российском обществе не было растерянности. «Как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание угрозы», — отметил Путин, добавив, что «человеческая жизнь — это главное».
С начала пандемии в России выявили уже 599 705 случаев COVID-2019, что остается третьим результатом в мире после Бразилии и США.