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23.06.2020 17:12
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«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности». Путин поблагодарил россиян

Президент России выступил с обращением к гражданам, которое ранее анонсировали в Кремле как заявление о коронавирусе и «о нас с вами в целом».

«Мы смогли ответить на вызов колоссальной сложности. <...> Хотел бы еще раз вас всех поблагодарить за ответственное отношение и к своему здоровью, и к безопасности близких. За взаимную поддержку. За то достоинство, с которым вы, граждане России, прошли через самый опасный этап эпидемии», — заявил 23 июня Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, пандемия стала также временем надежды и гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества. Глава государства отметил: в российском обществе не было растерянности. «Как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание угрозы», — отметил Путин, добавив, что «человеческая жизнь — это главное».

С начала пандемии в России выявили уже 599 705 случаев COVID-2019, что остается третьим результатом в мире после Бразилии и США.

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Комментарии (3)

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krasnonosov
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Mimic
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