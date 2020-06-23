FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 10:39
3
Печать

В Петербурге за сутки выявили 220 новых случаев заражения коронавирусом. По России выздоравливает больше, чем заболевает

За последние сутки в Петербурге выявили 220 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 23 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего по России зафиксировано 7425 новых заболевших. Полностью выздоровели 12 013 человек.

Коронавирус за прошедшие 24 часа обнаружили практически во всех регионах страны. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 1081, на второй строчке остается Московская область с 504. Петербург по этому показателю вновь оказался на пятом месте. С начала пандемии в городе зафиксировали 22 632 случая COVID-19 (в целом третье место по стране).

Общее количество заразившихся в России составило 599 705 человек, что остается третьим результатом в мире после Бразилии (1,1 миллиона) и США (2,3 миллиона). С начала пандемии вылечились 356 429 россиян, а для 8359 COVID-19 закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

kuk-vasyusha
Выздоровление идет благодаря параду
155296642
В Лен области было 199 больных. Заболело новых 51 выздоровело 142. Никто не умер. Стало 108. Вроде всё красиво.
С другой стороны за сутки (условно) 199 больных заразили 51 новых (+25%). Эпидемия в полный рост. Когда рисовали цифры не учли.
Условный 3800-й больной заболел 18 июня а 22 июня его уже выписали. Вылечили за 4 дня. Ай да врачи. Молодцы.
http://cvd.tw1.ru/cv19_period.php?cid=277
krasnonosov
Кому нужны эти цифры, рисуемые специально обученными людьми.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний