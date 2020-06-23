В Петербурге за сутки выявили 220 новых случаев заражения коронавирусом. По России выздоравливает больше, чем заболевает

За последние сутки в Петербурге выявили 220 новых случаев заражения COVID-19. Об этом 23 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего по России зафиксировано 7425 новых заболевших. Полностью выздоровели 12 013 человек.

Коронавирус за прошедшие 24 часа обнаружили практически во всех регионах страны. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва с 1081, на второй строчке остается Московская область с 504. Петербург по этому показателю вновь оказался на пятом месте. С начала пандемии в городе зафиксировали 22 632 случая COVID-19 (в целом третье место по стране).