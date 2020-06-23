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23.06.2020 12:47
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Путин выступит с обращением к россиянам о коронавирусе и «о нас с вами в целом»

В Кремле рассказали о планах главы государства выступить с обращением к гражданам страны 23 июня.

«Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, об итогах борьбы, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», — цитирует заявление пресс-секретаря президента РИА Новости.

Дмитрий Песков добавил, что обращение состоится «ориентировочно в 15.00».

Во время пандемии Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам. Так, в конце марта он анонсировал режим нерабочих дней. В начале апреля президент рассказал о печенегах и половцах, которые терзали Россию.

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Комментарии (12)

немасвак
"ориентировочно в 15..." хоть бы себя уважал...всегда никуда не успевает....
Cashmare
печенеги и половцы уже были, на повестке дня монголы с турками
DEMOMON
Сдаётся мне, не всё ему докладывают, как дела обстоят в стране. Ой не всё. Поэтому так и уверен в себе.
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