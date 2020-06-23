Путин выступит с обращением к россиянам о коронавирусе и «о нас с вами в целом»

В Кремле рассказали о планах главы государства выступить с обращением к гражданам страны 23 июня.



«Телеобращение Владимира Путина будет о текущем моменте, об итогах борьбы, предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом», — цитирует заявление пресс-секретаря президента РИА Новости.



Дмитрий Песков добавил, что обращение состоится «ориентировочно в 15.00».



Во время пандемии Владимир Путин неоднократно обращался к гражданам. Так, в конце марта он анонсировал режим нерабочих дней. В начале апреля президент рассказал о печенегах и половцах, которые терзали Россию.

