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23.06.2020 19:25
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На Мебельной заметили «неопознанный движущийся объект» с солнечной батареей

Необычное транспортное средство заметили на дорогах жители Приморского района Петербурга. Передвигалось оно с «улиточной скоростью» в 7 километров в час.

«Неопознанный движущийся объект» без номеров, напоминающий трехколесный велосипед, оснащенный «крышей» из солнечных панелей, заприметили утром 23 июня на Мебельной улице, сообщили в группе «Соседи СПЧ ● Приморский район». «Улиточная опасность! Скорость около 7 км/ч», — пошутил автор поста.

Следовал «объект» по проезжей части в правом ряду. Участники группы предположили, что молодой человек за рулём — видеоблогер Никита Поддубнов, известный под прозвищем Цыган. Парень мастерит необычные вещи, конструирует роботов и придумывает крайне нетривиальные средства передвижения. Например, в 2018 году он сделал ванномобиль и переплыл на нем Черную речку.

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