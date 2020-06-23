На Мебельной заметили «неопознанный движущийся объект» с солнечной батареей
Необычное транспортное средство заметили на дорогах жители Приморского района Петербурга. Передвигалось оно с «улиточной скоростью» в 7 километров в час.
«Неопознанный движущийся объект» без номеров, напоминающий трехколесный велосипед, оснащенный «крышей» из солнечных панелей, заприметили утром 23 июня на Мебельной улице, сообщили в группе «Соседи СПЧ ● Приморский район». «Улиточная опасность! Скорость около 7 км/ч», — пошутил автор поста.
Следовал «объект» по проезжей части в правом ряду. Участники группы предположили, что молодой человек за рулём — видеоблогер Никита Поддубнов, известный под прозвищем Цыган. Парень мастерит необычные вещи, конструирует роботов и придумывает крайне нетривиальные средства передвижения. Например, в 2018 году он сделал ванномобиль и переплыл на нем Черную речку.