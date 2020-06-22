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22.06.2020 17:48
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Центр «Э» задержал пятерых, которые в выходные избили пару уличных музыкантов у станции «Рыбацкое»

Пятерых молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет задержали сотрудники Центра «Э» 22 июня после нападения на пару уличных музыкантов. Их избили 20 июня за не понравившуюся музыку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, полицейские установили местонахождение участников нападения и доставили их в следственные органы для проведения процессуальных действий. Четверо из них стали фигурантами ранее возбужденного уголовного дела об умышленном причинении вреда средней тяжести, один оказался в статусе свидетеля, уточняет петербургский Следком.

По данным «Фонтанки», четверо из пятерых — учащиеся различных колледжей Петербурга, один официально нигде не учится и не работает.

Как рассказывало наше издание, 20 июня на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое» произошел конфликт между компанией молодых людей и супружеской парой уличных музыкантов. В результате конфликта пострадали музыканты — 29-летний мужчина и 31 летняя женщина, которые с травмами обратились за медицинской помощью. Женщина при этом находится в положении. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

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Комментарии (12)

iayaaz
в чём соль конфликта?
Kezevo
Да! Эти клоуны там на камеру знатно наработали ) на хорошее условное каждый!, Желаю за счёт родителей этого отребья прилично заработать, а если нет , то пусть государство их покормит своих сынов
gencon
Эшники специалисты широкого профиля. Митингов нет, коллеги из районного видимо скинули часть работы
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