Центр «Э» задержал пятерых, которые в выходные избили пару уличных музыкантов у станции «Рыбацкое»

Пятерых молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет задержали сотрудники Центра «Э» 22 июня после нападения на пару уличных музыкантов. Их избили 20 июня за не понравившуюся музыку.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, полицейские установили местонахождение участников нападения и доставили их в следственные органы для проведения процессуальных действий. Четверо из них стали фигурантами ранее возбужденного уголовного дела об умышленном причинении вреда средней тяжести, один оказался в статусе свидетеля, уточняет петербургский Следком.

