Центр «Э» задержал пятерых, которые в выходные избили пару уличных музыкантов у станции «Рыбацкое»
Пятерых молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет задержали сотрудники Центра «Э» 22 июня после нападения на пару уличных музыкантов. Их избили 20 июня за не понравившуюся музыку.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, полицейские установили местонахождение участников нападения и доставили их в следственные органы для проведения процессуальных действий. Четверо из них стали фигурантами ранее возбужденного уголовного дела об умышленном причинении вреда средней тяжести, один оказался в статусе свидетеля, уточняет петербургский Следком.
По данным «Фонтанки», четверо из пятерых — учащиеся различных колледжей Петербурга, один официально нигде не учится и не работает.
Как рассказывало наше издание, 20 июня на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое» произошел конфликт между компанией молодых людей и супружеской парой уличных музыкантов. В результате конфликта пострадали музыканты — 29-летний мужчина и 31 летняя женщина, которые с травмами обратились за медицинской помощью. Женщина при этом находится в положении. Злоумышленники с места происшествия скрылись.