Илья Трабер с партнёрами взял кредит под личное поручительство на 6 млрд для покупки ЛОЭСК. Помог банк «Роснефти»

Как стало известно 47news, 19 июня московский Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) подписал кредитный договор на 6 млрд рублей с ООО «Росток». Фирма владеет 75% ресурсоснабжающей компании «ЛОЭСК» — второй в Петербурге и Ленобласти после Ленэнерго. Целевое назначение кредитных средств — расчёт с прежними собственниками «Ростока». Средства уйдут гендиректору ЛОЭСК Дмитрию Симонову и сыну экс-губернатора Ленобласти Вадиму Сердюкову. Насколько известно 47news, движение средств по счетам началось после полудня 22 июня.

По данным издания, кредит выдан под личное поручительство бизнесмена Ильи Трабера и его партнёров: Рамиса Дебердеева, Артёма Бегуна, Андрея Сизова и Владимира Даниленко. Общая же цена сделки равна 8 млрд. По условиям договора, 2 млрд покупатели выплатят из собственных средств. Формально совладельцами «Ростока» покупатели стали ещё в начале года, но их доли оставались в залоге у Симонова и Сердюкова.



Банк, выдавший кредит, по данным banki.ru, находится по активам на 15-м месте по стране. Кредитное учреждение контролируют структуры «Роснефти». То есть за банком видна фигура Игоря Сечина, которого недавно утвердили исполнительным директором «Роснефти» ещё на пять лет. По данным 47news, ВБРР работал с ЛОЭСК в течение полутора лет, но общая сумма кредитов неизвестна. В пресс-службе Всероссийского банка развития регионов пообещали дать комментарий в ближайшее время.



По словам опрошенных 47news участников рынка, после того, как в начале года ЛОЭСК публично анонсировала новых владельцев, сложно было поверить в то, что Илья Трабер заплатит живые деньги. Скажем так, у него более тонкая репутация. Но, по мнению бизнеса, есть в этой сделке крепкая стратегия. Во-первых, ЛОЭСК исторически работает во всех районных центрах Ленобласти (кроме Приозерска), и, по сути, это похоже на вложение в пенсионный фонд с возможностью передать актив по наследству.

