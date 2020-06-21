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21.06.2020 22:06
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Учёные находят связь между смертностью от ковида и группой крови

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают учёные.

Как передаёт 21 июня РИА «Новости», к такому выводу пришли сначала китайские и американские специалисты, затем иранские, препринт исследования которых опубликован на портале MedRxiv. По их данным, пациенты с третьей и четвёртой группами крови умирали реже, а наименее уязвимые – люди с первой группой.

У российских медиков есть похожие данные. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее рассказывала, что чаще всего COVID-19 заражаются люди со второй группой крови. Правда, подчеркнула она, причина может быть в том, что вторая группа самая распространённая.

По данным ВОЗ, во всём мире коронавирусом заболели 8,7 миллиона человек, более 461 тысячи умерли.

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Комментарии (1)

alexpv
Это кто это сказал, что вторая группа самая распространенная?
По всем данным первая самая распространенная или уж по крайней мере первая и вторая распространены примерно одинаково
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