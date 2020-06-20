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20.06.2020 13:53
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В Ленобласти утонули трое. Девушка не спасла парня, пожилые супруги погибли вместе

Сразу трое человек погибли во время купания в водоёмах Ленинградской области за сутки. В Гатчинском районе в садоводческом массиве Чаща утонула семейная пара из Петербурга. Озеро Глубокое в Выборгском районе не смог преодолеть 18-летний студент.

Как узнала «Фонтанка» 20 июня, накануне в экстренные службы поступило сообщение о том, что из реки Кременки на берег не вышли двое. По словам очевидцев, погибшие — 72-летние мужчина и женщина. Отдыхать на дачу приехали из Петербурга, в лесу спасались от жары.

Около двух часов ночи стало известно о том, что в озере Глубокое утонул молодой человек. Вместе с подругой он проводил время на берегу. Они немного выпили, решили искупаться и доплыть до мостков на другой стороне. 16-летняя девушка пыталась вытащить товарища, но не смогла. О случившемся рассказала прохожим, те позвонили на «112». Погибший — 18-летний второкурсник Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса.

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
Вода холодная ещё, мальчик решил кунуть понты перед девушкой и не сумел справиться с судорогой, а может слишком много выпил. Вода пьяных не любит!
ТиМуР
Мне казалось, времена когда люди пьяными ныряли , остались в 90-ых .. жаль погибших . Сил и терпения родным.
krasnonosov
Срочно запретить в стране все водоемы, реки и озера! Засыпать и обнести красно-белыми ленточками! Людей к открытой воде ближе чем на 10 метров от неё подпускать только в ластах и аквалангах.
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