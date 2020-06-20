В Ленобласти утонули трое. Девушка не спасла парня, пожилые супруги погибли вместе

Сразу трое человек погибли во время купания в водоёмах Ленинградской области за сутки. В Гатчинском районе в садоводческом массиве Чаща утонула семейная пара из Петербурга. Озеро Глубокое в Выборгском районе не смог преодолеть 18-летний студент.

Как узнала «Фонтанка» 20 июня, накануне в экстренные службы поступило сообщение о том, что из реки Кременки на берег не вышли двое. По словам очевидцев, погибшие — 72-летние мужчина и женщина. Отдыхать на дачу приехали из Петербурга, в лесу спасались от жары.