В Ленобласти утонули трое. Девушка не спасла парня, пожилые супруги погибли вместе
Сразу трое человек погибли во время купания в водоёмах Ленинградской области за сутки. В Гатчинском районе в садоводческом массиве Чаща утонула семейная пара из Петербурга. Озеро Глубокое в Выборгском районе не смог преодолеть 18-летний студент.
Как узнала «Фонтанка» 20 июня, накануне в экстренные службы поступило сообщение о том, что из реки Кременки на берег не вышли двое. По словам очевидцев, погибшие — 72-летние мужчина и женщина. Отдыхать на дачу приехали из Петербурга, в лесу спасались от жары.
Около двух часов ночи стало известно о том, что в озере Глубокое утонул молодой человек. Вместе с подругой он проводил время на берегу. Они немного выпили, решили искупаться и доплыть до мостков на другой стороне. 16-летняя девушка пыталась вытащить товарища, но не смогла. О случившемся рассказала прохожим, те позвонили на «112». Погибший — 18-летний второкурсник Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса.