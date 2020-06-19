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19.06.2020 18:06
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РФ и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Россия и Белоруссия 19 июня подписали соглашение о взаимном признании виз. Теперь иностранцы смогут приезжать в Россию по белорусским визам и наоборот, сообщает МИД РФ.

«Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства», — сообщает министерство.

Подписи под документом после переговоров в Минске поставили главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.

Теперь иностранцы получат право въезжать на территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. Они смогут следовать воздушным и железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.

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Комментарии (2)

Dmm
тут надо все детали точно знать. Например масса иностранцев может в Минске получить визы прямо в аэропорту - тут как - можно потом из Минска махнуть в Москву ?
Или если иностранец получил е-визу и прилетел в РФ - ему можно будет сгонять в Беларусь ? Итд итп, надо ждать когда МИДы опубликуют все детали
hedgehog_
теперь не только креветки беларуския будут но и туристы
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