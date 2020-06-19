РФ и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Россия и Белоруссия 19 июня подписали соглашение о взаимном признании виз. Теперь иностранцы смогут приезжать в Россию по белорусским визам и наоборот, сообщает МИД РФ.
⚡️ Сергей Лавров и Владимир Макей подписали Соглашение между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз#СоюзноеГосударство pic.twitter.com/yuM0jYFrys— Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) June 19, 2020
«Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства», — сообщает министерство.
Подписи под документом после переговоров в Минске поставили главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.
Теперь иностранцы получат право въезжать на территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность. Они смогут следовать воздушным и железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам, которые определены в приложении к соглашению.