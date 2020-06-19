РФ и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Россия и Белоруссия 19 июня подписали соглашение о взаимном признании виз. Теперь иностранцы смогут приезжать в Россию по белорусским визам и наоборот, сообщает МИД РФ.

⚡️ Сергей Лавров и Владимир Макей подписали Соглашение между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз #СоюзноеГосударство pic.twitter.com/yuM0jYFrys

«Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства», — сообщает министерство.

Подписи под документом после переговоров в Минске поставили главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей.