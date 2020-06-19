Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 пункт — до 4,5% годовых. Это самое смелое решение за пять лет
Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку с 5,5% до 4,5% годовых. Её величина непосредственно влияет на размер базовых ставок по кредитам и депозитам в банках. Снижение сразу на один процентный пункт — самое резкое решение с начала 2015 года.
«Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», — объяснили решение в пресс-службе ЦБ РФ 19 июня.
И добавили, что возросшие кредитные риски в реальном секторе оказывают повышательное давление на процентные ставки, а также приводят к ужесточению неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка. Снижение ключевой ставки должно сгладить ситуацию.
«Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходности на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка в дальнейшем. Это наряду с мерами Правительства, а также другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики», — считают в регуляторе.
В Центробанке добавили, что будут оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2020 года.