Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 пункт — до 4,5% годовых. Это самое смелое решение за пять лет

Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку с 5,5% до 4,5% годовых. Её величина непосредственно влияет на размер базовых ставок по кредитам и депозитам в банках. Снижение сразу на один процентный пункт — самое резкое решение с начала 2015 года.

«Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», — объяснили решение в пресс-службе ЦБ РФ 19 июня.