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19.06.2020 13:31
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С понедельника в Петербурге заработает каршеринг. Следующие на очереди — парки и летние кафе

Смольный подготовил новые корректировки 121-го постановления, которые регламентируют жизнь Петербурга в режиме повышенной готовности. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, в частности, с 22 июня можно будет возобновить оказание услуг каршеринга. Также власти разрешат провести два массовых мероприятия — фестиваль «Звезды белых ночей» 20 июня и матч «Зенита» против «Крыльев Советов» 26 июня. «Все с жесточайшими санитарным требованиями», — сказал он.

С 29 июня смогут возобновить работу парки. Причем не только при музеях, как сообщалось ранее, но и обычные городские. Первым откроют Приморский парк Победы, сейчас идет разработка стандартов безопасности, которые потом предстоит согласовать с Роспотребнадзором. Впрочем, петербуржцы уже давно «разрешили» себе прогулки в этом парке, равно как и в парке 300-летия Петербурга.

Также с 29 июня заработают летние кафе — для них сейчас Смольный готовит упрощенные стандарты размещения.

Обсуждений об ускорении открытия магазинов в торговых центрах, о котором попросили участники рынка, пока не ведется.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Матрёшечка
Открывайте фитнесы. И так без работы сидим, дайте хоть здоровьем заниматься, чтобы совсем не зачахнуть.
Иван Гамаюнов
Запретить каршеринг и оставить горожан один на один с такси где порой бывают водители спят, а водят без масок или же загнать тем самым в переполненный общественный транспорт, было просто издевательство над горожанами
Juli777
Почему нельзя открывать кафе, столовые и рестораны. Ну ограничьте количество одновременно находящихся в помещении. В автобусе можно, в магазине и у стоматолога можно. А в общепите нельзя. Про парки я в принципе не понимаю. Почему?
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