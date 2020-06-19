С понедельника в Петербурге заработает каршеринг. Следующие на очереди — парки и летние кафе

Смольный подготовил новые корректировки 121-го постановления, которые регламентируют жизнь Петербурга в режиме повышенной готовности. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин, в частности, с 22 июня можно будет возобновить оказание услуг каршеринга. Также власти разрешат провести два массовых мероприятия — фестиваль «Звезды белых ночей» 20 июня и матч «Зенита» против «Крыльев Советов» 26 июня. «Все с жесточайшими санитарным требованиями», — сказал он.

С 29 июня смогут возобновить работу парки. Причем не только при музеях, как сообщалось ранее, но и обычные городские. Первым откроют Приморский парк Победы, сейчас идет разработка стандартов безопасности, которые потом предстоит согласовать с Роспотребнадзором. Впрочем, петербуржцы уже давно «разрешили» себе прогулки в этом парке, равно как и в парке 300-летия Петербурга.