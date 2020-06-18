FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +27
69.62р78.29р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
18.06.2020 22:02
2
Печать

Петербургские выпускники могут не возвращать аттестаты с ошибкой. Минпросвещения признало все выданные документы действительными

Министерство просвещения России признало все аттестаты, выданные в этом учебном году, действительными. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации 18 июня.

«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании в 2020 году, утверждёнными настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными», — говорится в документе.

11 июня в Петербурге прервали торжественную церемонию вручения аттестатов в нескольких школах. Бланки документа напечатали раньше, чем премьер Мишустин подписал необходимое постановление. Ошибочная дата сделала выданные документы недействительными. Спустя неделю некоторым выпускникам так и не выдали аттестаты.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

261919801
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которыe тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/xmeet
Агроном аэродрома
Ожидается новое поступление в университет МВД всяких-там "-оглы"?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний