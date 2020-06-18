Петербургские выпускники могут не возвращать аттестаты с ошибкой. Минпросвещения признало все выданные документы действительными

Министерство просвещения России признало все аттестаты, выданные в этом учебном году, действительными. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации 18 июня.



«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании в 2020 году, утверждёнными настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными», — говорится в документе.



11 июня в Петербурге прервали торжественную церемонию вручения аттестатов в нескольких школах. Бланки документа напечатали раньше, чем премьер Мишустин подписал необходимое постановление. Ошибочная дата сделала выданные документы недействительными. Спустя неделю некоторым выпускникам так и не выдали аттестаты.

