Школы Петербурга дали фальстарт. Выпускники получили аттестаты с ошибкой

Как рассказал «Фонтанке» отец выпускника одной из школ в Кировском районе, 11 июня около двух часов дня торжественную церемонию выдачи аттестатов экстренно прекратили. «До двух часов выдавали, потом перестали выдавать. Тем, кому выдали, аннулируют аттестаты и будут заново выдавать, так как приказ правительства ещё не вступил в законную силу, и вот такая неразбериха появилась», — отметил горожанин.

Выпускников Петербурга просят вернуть полученные аттестаты . Документ выдали по ошибке. Теперь его нужно перепечатывать.

Сегодня также попросили вернуть аттестаты выпускников 489-й школы Московского района. Учреждение выдало документы 1 июня. Как пояснили «Фонтанке» в администрации школы, 10 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее выдачу школьных аттестатов. Напечатанные раньше федерального решения бланки с оценками теперь считаются недействительными. «Про приказ премьер-министра в то время никто не слышал. Об этом не знал никто. Полстраны так», — прокомментировали в 489-й школе.



В администрации Московского района уточнили, что в ходе печати аттестатов для выпускников 9-х классов была допущена техническая ошибка — дата выдачи указана 01.06.2020 вместо 10.06.2020. В связи с этим руководителем образовательного учреждения принято решение о замене аттестатов.



В комитете по образованию Смольного подтвердили, что выпускникам выдадут новые аттестаты, правильно оформленные. «В нескольких школах была допущена техническая ошибка и аттестаты выдали до постановления о порядке выдачи. Теперь их выдадут заново», — добавили в комитете.

