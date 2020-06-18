Спустя неделю после фальстарта в школах Петербурга некоторые выпускники так и остались без аттестата

Несмотря на обещание властей Петербурга выдать аттестаты выпускникам до 11 июня, не все вчерашние школьники получили документ в указанный срок.

Как рассказала «Фонтанке» мама девятиклассника Елена, в 120-й школе Выборгского района аттестаты выдавали 10 июня. Процесс приостановили, её сыну документ так и не вручили. Выпускник собирается подавать документы в два колледжа.

«В одном колледже у нас уже сдан вступительный экзамен. В принципе, главное успеть до 9 августа подать документы. А во втором, когда подаёшь документы, ещё должны назначить дату экзамена. Если была бы хоть какая-то информация, не было бы никаких проблем. Проблема в том, что никто ничего не знает», — рассказала петербурженка.