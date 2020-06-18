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18.06.2020 17:50
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Спустя неделю после фальстарта в школах Петербурга некоторые выпускники так и остались без аттестата

Несмотря на обещание властей Петербурга выдать аттестаты выпускникам до 11 июня, не все вчерашние школьники получили документ в указанный срок.

Как рассказала «Фонтанке» мама девятиклассника Елена, в 120-й школе Выборгского района аттестаты выдавали 10 июня. Процесс приостановили, её сыну документ так и не вручили. Выпускник собирается подавать документы в два колледжа.

«В одном колледже у нас уже сдан вступительный экзамен. В принципе, главное успеть до 9 августа подать документы. А во втором, когда подаёшь документы, ещё должны назначить дату экзамена. Если была бы хоть какая-то информация, не было бы никаких проблем. Проблема в том, что никто ничего не знает», — рассказала петербурженка.

В администрации Выборгского района корреспондента «Фонтанки» заверили, что аттестаты уже выдали практически всем выпускникам. Единицы из них остались без документа, им вручат аттестаты в ближайшее время.

Торжественную церемонию выдачи аттестатов приостановили в нескольких школах Петербурга в конце прошлой недели. Бланки документа напечатали раньше, чем премьер Мишустин подписал необходимое постановление. Ошибочная дата сделала выданные документы недействительными.

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Комментарии (1)

Василий Марущак
Куда бы не влезло государство, за что бы оно не взялось(а лезет оно повсюду, и хватается всецело), всё превращается в труху.
Чиновники-это самый разрушительный вид паразитов на земле, самый деструктивный, и самый бесполезный.
Основное место распространения-Россия
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