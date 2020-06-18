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18.06.2020 18:55
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«Вот мы и на Лазурке». Ксения Собчак открыла сезон навигации в Петербурге

Ксения Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым покорила водные просторы родного города 18 июня. Официально закрытый сезон навигации в Петербурге не помешал журналистке прокатиться в жаркий день с ветерком.

Ксению Собчак и Константина Богомолова узнали в пассажирах катера читатели «Фонтанки». «Только что Ксения Собчак с мужем на отдельном вип-катере проплыли по Мойке мимо Михайловского сада в сторону Дворцовой. При том что навигация в Питере запрещена!» — написал очевидец Игорь.

Телеведущая выложила видео с прогулки в своём инстаграме. «Ребят, вот мы и на Лазурке», — прокомментировала она. Однако в окружающих пейзажах угадывается не юг Франции, а Малая Нева и Петровский остров.

www.instagram.com/xenia_sobchak 

Между тем 182-м постановлением комитета по транспорту водные объекты были закрыты для плавания на маломерных судах. В апреле комитет специально напоминал, что под запретом в том числе акватория Невы и морских портов «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург». Исключение было сделано для рыбопромысловых судов, их выпустили на воду с 15 апреля.

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