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18.06.2020 16:56
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Федерация бокса России согласилась организовать бой Плющенко с Навальным

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов профинансировать и организовать бой между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и политиком Алексеем Навальным. В интервью сайту Sport24 Кремлев заявил, что также предоставит соперникам профессиональных тренеров.

«У нас исторически на дуэли выходили, здесь прописаны четкие правила: лежачих не бьют, все стоя и на кулаках, как настоящие мужчины. Они оба (Плющенко и Навальный. — Ред.) не боксеры, вот они могут выйти на ринг. Мы им все оплатим, организуем этот бой, обоим заслуженных тренеров по боксу порекомендуем. Можем дать перчатки олимпийского спорта, а не профессионального, чтобы не было урона сильного.

«Не понимаю, когда люди оскорбляют друг друга в соцсетях. Зачем? Евгения Плющенко я полностью поддерживаю, сделал ролик, показал свою позицию. Навальный иногда продвигает свою позицию», — подчеркнул Кремлев.

Напомним, что Евгений Плющенко 15 июня опубликовал в своём Instagram ролик, в котором Яна Рудковская рассказывает их сыну Гному Гномычу о Конституции. Согласно сценарию, маленький Александр Плющенко, он же Гном Гномыч, узнает от своей матери о существовании Конституции — «книжки», которая защищает права россиян. В комментарии к посту пришел Навальный и написал: «Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребенка». Плющенко в ответ предложил политику встретиться и разобраться «по-мужски».

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Комментарии (1)

hal9000
"Можем дать"..."мы оплатим"...Как это чудо вообще попало в бокс??..стока дурачья после 90 х осталось..разгребать эту свалку противно даже..
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