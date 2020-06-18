Федерация бокса России согласилась организовать бой Плющенко с Навальным

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов профинансировать и организовать бой между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и политиком Алексеем Навальным. В интервью сайту Sport24 Кремлев заявил, что также предоставит соперникам профессиональных тренеров.

«У нас исторически на дуэли выходили, здесь прописаны четкие правила: лежачих не бьют, все стоя и на кулаках, как настоящие мужчины. Они оба (Плющенко и Навальный. — Ред.) не боксеры, вот они могут выйти на ринг. Мы им все оплатим, организуем этот бой, обоим заслуженных тренеров по боксу порекомендуем. Можем дать перчатки олимпийского спорта, а не профессионального, чтобы не было урона сильного.