Петербург держится на пятом месте по числу новых случаев коронавируса. В городе 231 новый случай

В Петербурге зафиксировали 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщает оперативный штаб.

За прошедший день коронавирус обнаружили у 7790 человек в 83 регионах страны. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1040 забоелвшими. Вслед за ней идет Московская область с 667 случаями. Петербург остается на пятом месте. Всего в городе выявлено 21 506 инфицированных коронавирусом.

С начала пандемии в России зафиксировали 561 091 случай COVID-19, что остается третьим результатом в мире после Бразилии (955 тысяч) и США (2,16 миллиона). 313 963 россиянина вылечились от коронавируса, а для 7660 COVID-19 закончился летальным исходом.