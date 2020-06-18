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18.06.2020 10:39
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Петербург держится на пятом месте по числу новых случаев коронавируса. В городе 231 новый случай

В Петербурге зафиксировали 231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщает оперативный штаб.

За прошедший день коронавирус обнаружили у 7790 человек в 83 регионах страны. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1040 забоелвшими. Вслед за ней идет Московская область с 667 случаями. Петербург остается на пятом месте. Всего в городе выявлено 21 506 инфицированных коронавирусом.

С начала пандемии в России зафиксировали 561 091 случай COVID-19, что остается третьим результатом в мире после Бразилии (955 тысяч) и США (2,16 миллиона). 313 963 россиянина вылечились от коронавируса, а для 7660 COVID-19 закончился летальным исходом.

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Комментарии (4)

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Лишний раз убеждаюсь, что наш президент- Демиург и Верховный Жрец ! Сказал- параду и голосованию о его пожизненном (а соответственно и не прикосновенности свиты) Быть!, и вирусы на попятную даже !!! ( по крайней мере статистика)))). Вот, исполнительные ребята....
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