FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
70.40р79.15р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
16.06.2020 19:01
1
Печать

Сильное землетрясение произошло в море у Хургады

Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Красном море у египетского курорта Хургада, передает информационный портал Al Youm As Sabi. со ссылкой на Национальный центр сейсмологических исследований.

По его данным, эпицентр располагался на глубине 10 км в 86 км к востоку от Хургады. Подземные толчки ощутили жители Хургады и Сафаги в Верхнем Египте, а также на юге Синайского полуострова в Шарм-эш-Шейхе. Многие в панике выбегали из своих домов на улицу.

Жертв и разрушений не зафиксировано.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

261891381
Никакое не сильное! Зачем так преувеличивать? Многие даже не почувствовали, это землетресение было 3-5 сек, никто на улицу не выбегал, даже не успели бы выбежать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний