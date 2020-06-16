Сильное землетрясение произошло в море у Хургады
Сильное землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Красном море у египетского курорта Хургада, передает информационный портал Al Youm As Sabi. со ссылкой на Национальный центр сейсмологических исследований.
#زلزال بقوة 5.2 ريختر على بعد 86 كم شرق مدينة #الغردقة داخل #البحر_الأحمر دون خسائرhttps://t.co/TZPFdxoPPR— اليوم السابع (@youm7) June 16, 2020
По его данным, эпицентр располагался на глубине 10 км в 86 км к востоку от Хургады. Подземные толчки ощутили жители Хургады и Сафаги в Верхнем Египте, а также на юге Синайского полуострова в Шарм-эш-Шейхе. Многие в панике выбегали из своих домов на улицу.
Жертв и разрушений не зафиксировано.