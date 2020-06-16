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16.06.2020 16:13
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Бриг «Россия» прошёл по Неве в ночи со свёрнутыми алыми парусами. Показываем, как это было

Бриг «Россия», являющийся символом праздника выпускников «Алые паруса», проплыл по центру Петербурга в сумерках белых ночей 16 июня.

Пока судно шло по акватории Невы в сторону Финского залива, красные полотнища на мачтах оставались свёрнутыми.

Фото: https://www.instagram.com/saintroofs/
Фото: https://www.instagram.com/saintroofs/
Фото: https://www.instagram.com/saintroofs/
Фото: https://www.instagram.com/saintroofs/

В этом году за фейерверком и проходом корабля петербуржцы будут наблюдать издалека. Из-за пандемии коронавируса ежегодный фестиваль перенесли в акваторию Финского залива. Шоу будут транслировать федеральные каналы. Номера артистов на этот раз собираются посвятить произведениям писателя Александра Грина — в этом году отмечается 140-летие со дня рождения автора повести «Алые паруса». Среди участников традиционной концертной программы заявлены исполнители Дима Билан, Вера Брежнева, рэпер ST, Rasa, IOWA.

Всероссийский выпускной вечер школьников пройдёт 27 июня. Большинство регионов проведут его в режиме онлайн.

В 2019 году бриг «Россия» отправился на масштабный ремонт практически сразу же после шоу. Специалисты Средне-Невского судостроительного завода модернизировали корабль, проверили и обновили его оснащение, начиная от мелких деталей и «заканчивая двигателями». Парусник, который раньше назывался Mercedes, был построен ещё в 1958 году и почти полвека служил то в Голландии, то в Великобритании в качестве рыболовецкого траулера.

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Комментарии (2)

hal9000
Причем тут Россия и Алые паруса.?!..современный клинический патриотизм залитый паленкой без закуски от безделья занимается откровенной ерундой...стыдно перед потомками..
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