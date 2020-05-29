Очные выпускные вечера разрешат провести регионам, вышедшим на третий этап снятия ограничений. Решения по «Алым парусам» ещё нет
Устроить выпускной для школьников в традиционном формате смогут только те регионы, которые вышли на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в Министерстве просвещения 29 мая.
Всероссийский выпускной вечер запланирован на 27 июня. В большинстве школ праздновать будут онлайн. «Оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а в начале осени отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
В ведомстве добавили, что в финальную часть всероссийского онлайн-выпускного войдёт фестиваль «Алые паруса». Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Смольного Владимир Рябовол в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что формат традиционного праздника выпускников «Алые паруса» ещё не определён. «Сейчас решение находится на стадии проработки», — заявил он.
Из-за пандемии коронавируса праздник последнего звонка в петербургских школах прошёл онлайн. К 1 июня Северная столица подошла к первому этапу коронавирусных ограничений.