Последний ZOOM-ок. Петербургские выпускники прощаются со школой онлайн

Если бы не коронавирус, на этой неделе в петербургских школах прогремел бы хор последних звонков. Теперь же одни в фартуках и костюмах встанут утром на линейку в «Зуме», а другие продолжат спать спокойно, зная, что торжество отменили. «Хотел только потанцевать с учительницей», — расстраивается один из собеседников «Фонтанки».

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Выпускники петербургских школ в этом году не смогут отпраздновать последние звонки офлайн с традиционными фартуками, бантами и цветами для любимой учительницы. Те, кто все-таки появится на школьной ZOOM-вечеринке, смогут сказать одноклассникам теплые слова по видеосвязи и залить чат грустными стикерами вместо слез. Одиннадцатиклассники от такого праздника не в восторге, но лучше уж так, чем никак.

Решение многих городских школ все-таки провести последний звонок, но онлайн, вызвало бурю обсуждения на родительских форумах и в социальных сетях. Петербуржцы в недоумении назвали мероприятие «шуткой, похожей на бред сумасшедшего». Пользователи, готовые дать шанс «Зуму», задают главный вопрос — как это будет организовано. Неужели их детям вместо праздника действительно придется сидеть нарядными перед ноутбуком и «петь песни учителям»?



«У наших там вообще много традиций на последний звонок. И это реально событие. Это на самом деле значимо и интересно, а тут Минпрос предлагает выбрать, в каком формате провести очередной концерт поющих трусов, даже не смешно уже», — поделилась на форуме негодованием Esmeralda. Ее сын Гоша из-за переноса праздника на онлайн-платформу расстроен.

Девятиклассники отмену или перенос этого мероприятия перенесли безболезненно. После отмены ОГЭ им вообще не о чем переживать. Многие из них со своей школой не прощаются, остаются учиться в ней дальше, а друзей увидят на будущий год. «Когда закончится карантин, [сын] позовёт друзей на дачу. Мы организуем ребятам и девчатам шашлыки, посидят у костра, поиграют в игры», — описала будущее празднество своего сына читательница «Фонтанки» Галина Седич-Скворцова.

А вот у одиннадцатиклассников второго дубля не будет, хотя среди школьников, с которыми поговорила «Фонтанка», многие ценят последний звонок меньше, чем выпускной, который по определению должен быть крутым и запомниться на всю жизнь. Они воспринимают последний звонок как формальное мероприятие, «устраиваемое по большей части для старшего поколения». Собеседники «Фонтанки» разделились практически поровну на два лагеря. Одни признают, что ждали последнего звонка с трепетом, он был единственной возможностью собраться всем классом в одних стенах, ведь на выпускной поедут не все, а после школы сделать это практически невозможно. Другие изначально были к торжеству равнодушны и не расстроились, когда его отменили. Те, у кого не отменили, — даже не поинтересовались, в какой форме оно пройдет.



Последний звонок в онлайне — это нормально? Лучше так, чем никак Нет, это какая-то глупость

«Дочь — выпускница одиннадцатого класса. Совершенно не расстроилась, что отменили последний звонок. Я так понимаю, что скромненько и непомпезно отметят в школе в июне, если позволят обстоятельства. Но дети не расстроены, они вообще готовы его не отмечать», — рассказала читательница «Фонтанки» Юлия Короткова.

Ученица одной из школ Кировского района Лиза Казакова отмене последнего звонка даже обрадовалась. По ее словам, к празднику одноклассники начали готовиться еще с января, в программе были «странные» вещи типа школьного КВН и песни. Особенно девушка рада, что не придется танцевать вальс, поскольку ей было «очень некомфортно, мальчики как деревяшки, девочки чуть получше».

Настроение выпускника школы Пушкинского района Ильи Грачева из-за отмены последнего звонка никак не изменилось. Он рассказал, что не особо прикипел к новой школе, в которой проучился только два года. «Разве что хотелось потанцевать с учителем математики, там такая женщина...» — признается молодой человек.

«Последний звонок — это один из тех праздников, которые имеют смысл, только когда ты выпускаешься именно в этот год, прощаешься с одноклассниками, учителями. Когда это проходит в онлайн-формате — это уже немного не то, как и вручение аттестатов, как и «Алые паруса», — говорит ученица 11 класса школы Василеостровского района Лиза Константинова. Она знает ребят, которые по-настоящему плакали, когда узнали, что олдскульного последнего звонка у них не будет. Подготовка к таким мероприятиям, как правило, начинается зимой. На многочисленные репетиции тратятся креатив, силы и время, выкроенное между домашними заданиями и подготовкой к экзаменам.



Выпускники в это тяжелое время переживают из-за переноса ЕГЭ и сорванных планов. Последний звонок, пусть даже дистанционный, для многих из них является лучом света во тьме всеобщей неопределенности. Все, кто проникся праздником, хотели бы провести его в стенах школ, но поскольку сейчас это невозможно, согласны и на дистанционный вариант. Большая часть тех, для кого все же прозвенит видеозвонок в этом году, решили записать и смонтировать на компьютере видео с поздравлениями для учителей, сценками, песнями и фотографиями, чтобы в день икс собраться всем вместе, посмотреть ролик и всплакнуть.

У многих к демонстрации такого ностальгического видеопроекта действительно добавляется конференция в ZOOM. Это тоже достаточно популярный способ провести праздник. В одной из продвинутых школ Центрального района учеников пригласили на такой «последний онлайн-звонок». Ведущий мероприятия одиннадцатиклассник Миша Касаткин рассказал, что изначальный сценарий полностью адаптировали под онлайн-формат. Гости смогут в прямом эфире смотреть заранее приготовленные учениками видеоролики и слушать живые поздравления. «Пока нам не сказали надевать парадную форму или костюм, но у нас точно будут ленточки выпускников, которые нам должны были выдавать непосредственно в актовом зале 22 мая», — рассказывает выпускница Аня Пулина, которая тоже проведет последний звонок в формате онлайн.



Ребята признаются, что разойтись навсегда без какого-либо запоминающегося действа было бы грустно. Тем не менее среди их сверстников немало тех, кто отнесся к ZOOM-вечеринке скептически. Некоторые предполагают, что мероприятие получится скучным, и планируют за кадром наполнить кружки чем-то поинтереснее чая (почти половине одиннадцатиклассников к этом моменту уже должно стукнуть 18 лет). Другие уже придумывают отмазки, чтобы прогулять онлайн-линейку. На удаленке не получится прошептать подружке пару сплетен на ухо и получить кайф от живого выступления на сцене и аплодисментов. Исчезает единение, которое позволяет пережить вместе этот момент и, расчувствовавшись, обнять учителя, друга или примириться с врагом.

Чтобы провести цифровой последний звонок идеально, школам придется обзавестись быстрым и надежным Интернетом. По видеосвязи можно поблагодарить учителей и услышать от них слова напутствия, но со всеми сбоями и неполадками, которые то и дело возникают в Сети, это будет трудно, заметила выпускница школы из Приморского района Алена.



Как ни ругай программы для дистанционного общения, некоторые задачи без них в условиях пандемии решить невозможно. Можно легко представить себе как в онлайн-, так и в офлайн-формате последний звонок для одного класса, но бывает, что в параллели таких семь, а посетить мероприятие захотят братья, сестры, родители, которые давно представляли своего ребенка на сцене с ленточкой на груди. Для такого количества гостей в школе Оли Зельдиной будет общий ZOOM. Ей грустно, что придется прощаться со школой сидя дома, общаясь с друзьями через экран, но лучше уж так, чем никак вообще.

«Последним звонком это не называют, обещают все-таки устроить его вживую, когда жизнь восстановится, но большая часть моего класса, настроенная скептически, говорит, что нас просто не хотят расстраивать, поэтому и пичкают надеждами. Я в это не верю, а скорее, верить просто не хочу», — говорит девушка.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

