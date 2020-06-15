В Финляндии не считают вторую волну эпидемии коронавируса неизбежной

Главный эксперт Национального ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии THL Юсси Сане 15 июня заявил, что второй волны эпидемии COVID-19 в стране, возможно, и не будет.

Сане полагает, что вторая волна может обойти Суоми стороной, и вместо серьёзной эпидемии будут лишь небольшие вспышки болезни. «Этот вирус никуда не исчезнет, но это не означает, что грядёт серьёзная вторая волна», — сказал он в эфире телеканала YLE.

Тем не менее, подчеркнул специалист, готовиться нужно к разным сценариям.