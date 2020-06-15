В Финляндии не считают вторую волну эпидемии коронавируса неизбежной
Главный эксперт Национального ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии THL Юсси Сане 15 июня заявил, что второй волны эпидемии COVID-19 в стране, возможно, и не будет.
Сане полагает, что вторая волна может обойти Суоми стороной, и вместо серьёзной эпидемии будут лишь небольшие вспышки болезни. «Этот вирус никуда не исчезнет, но это не означает, что грядёт серьёзная вторая волна», — сказал он в эфире телеканала YLE.
Тем не менее, подчеркнул специалист, готовиться нужно к разным сценариям.
«Эпидемиологическая ситуация сейчас спокойная, и случаев заражения мало», — добавил Сане.
Как сообщалось ранее, 16 июня Финляндия снимет режим ЧП. С 15 июня открыты границы с Северными странами, кроме Швеции, а также с Прибалтикой. Туристам из России въезд закрыт до 14 июля.
Всего четыре новых случая заражения COVID-19, по данным Национального ведомства здравоохранения и социального развития страны на 15 июня, зафиксировано в Финляндии за последние сутки и ни одной смерти. Из 7108 заразившихся с начала пандемии не меньше 6200 уже выздоровели. Жертвами коронавируса в Финляндии стали 326 человек. В больницах на лечении остаются 22 пациента, из них в реанимации — трое.