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15.06.2020 12:50
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Семья звезды сериала «Мажор» распалась. Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись

Разлад в семье актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце подошёл к логическому завершению — супруги развелись. Процесс прошёл гладко, так как стороны не имели финансовых претензий друг к другу.

О расторжении брака в мировом участке Головинского суда 15 июня сообщает издание «Стархит» со ссылкой на помощницу Агаты. Актриса теперь будет жить в квартире, а звезда сериала «Мажор» — в загородном доме. Дочь и сына бывшие супруги делить не стали — они смогут проводить время с обоими родителями.

Весной Муцениеце заявила в соцсетях о том, что муж поднимал на неё руку, а в последний раз вообще выкинул телефон в окно и попытался выгнать из дома.

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Комментарии (1)

KVash
эх, Пашка. Не ожидала от тебя такого.
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