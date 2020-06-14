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14.06.2020 11:11
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В Купчино воры забрались в церковь. Украдены иконы и золото

Дорогостоящие ювелирные пожертвования прибрали к рукам во Фрунзенском районе Петербурга. Новые обладатели ценностей могли пробраться в дом веры до его открытия и в обход главному входу.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, накануне около восьми утра в полицию поступило сообщение от охранника. Он заявил, что в храм Воскресения Словущего на Расстанной улице проникли неизвестные и украли иконы.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, где было принято заявление о краже от пожилого настоятеля. По его словам, негодяи похитили золотые украшения, которые были пожертвованы храму, среди них — кольцо, серьги и цепочка толщиной 60 сантиметров. Об иконах он не упомянул. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

Дополнительные обстоятельства ночного проникновения должна раскрыть запись с камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Саша Иванов
Ну, с толщиной всё понятно, перепутали с длиной! А вот, то, что в церковь понесли золотые украшения - показательно. Денег нет? Родня пожертвовавшего "взбунтовалась"? Или вообще - это вещи настоятеля (вновь обретённые). Характерно - иконы не взяли, не покусились на святое.
Ivan Topor
Ну ничего, эти не обеднеют. Как их там боженька учил, делиться с ближними? Вот пусть и делятся.
Павел Михайлов
Цепочка толщиной 60см....я должен это увидеть!
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