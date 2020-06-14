В Купчино воры забрались в церковь. Украдены иконы и золото

Дорогостоящие ювелирные пожертвования прибрали к рукам во Фрунзенском районе Петербурга. Новые обладатели ценностей могли пробраться в дом веры до его открытия и в обход главному входу.



Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, накануне около восьми утра в полицию поступило сообщение от охранника. Он заявил, что в храм Воскресения Словущего на Расстанной улице проникли неизвестные и украли иконы.



На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, где было принято заявление о краже от пожилого настоятеля. По его словам, негодяи похитили золотые украшения, которые были пожертвованы храму, среди них — кольцо, серьги и цепочка толщиной 60 сантиметров. Об иконах он не упомянул. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей.

