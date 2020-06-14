Петербург вновь на третьем месте по количеству зараженных. В городе 256 новых случаев, по стране почти 9 тысяч
По данным от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14 июня за сутки в России прирост зараженных — 8835 случаев. В Петербурге тесты оказались положительными еще у 256 человек.
Коронавирус за прошедшие сутки обнаружили почти во всех регионах страны, кроме Чукотского автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва. В столице зафиксировали еще 1493 новых заболевших. Вторая строчка закрепилась за Московской областью с 725. Петербург замыкает тройку по этому показателю. С начала пандемии в городе выявили уже 20561 заразившихся COVID-2019.
Общее число заболевших в России составляет 528 964 человека, что остается третьим результатом в мире после Бразилии (850 тысяч) и США (более 2 миллионов). Вылечились уже 280 тысяч россиян, а для 6 948 COVID-19 закончился летальным исходом.