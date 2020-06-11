ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегаторов такси группы «Везет»

Федеральная антимонопольная служба отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке агрегатора такси «Везет», сообщила пресс-служба ведомства 11 июня. Совершение сделки противоречит закону о защите конкуренции, считают антимонопольшики.
По оценке ФАС, переход «Везет» под контроль компании, уже владеющей сервисом «Яндекс.Такси», привел бы к тому, что в одних руках сконцентрировалась бы доля в 70% от общероссийского рынка агрегаторов такси, а в 19 регионах эта доля превысила бы 80% Таким образом, сделка «Яндекс.Такси» и группы «Везет» усилит доминирующее положение как на всей территории Российской Федерации, так и в границах более половины регионов.
«ФАС России пришла к выводу, что совершение сделки ведет к усилению концентрации рынка, к сужению возможности выбора водителей такси и пассажиров. Соответственно, последствия сделки могли негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси», — цитирует пресс-служба слова замглавы ведомства Анатолия Голомолзина.