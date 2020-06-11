В Петербурге восстанавливается плановая медпомощь. Первыми свои двери для пациентов откроют федеральные медучреждения

Градоначальник подчеркнул, что, принимая соответствующие решения, петербургское правительство в первую очередь будет ориентироваться на текущую эпидемиологическую ситуацию и рекомендации Роспотребнадзора.

По его словам, первыми к профильной деятельности приступят федеральные медучреждения, а далее будут открываться специализированные и многопрофильные стационары.

Петербург приступил к постепенному восстановлению плановой медицинской помощи. Об этом 11 июня в рамках заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции заявил губернатор города Александр Беглов.

При переводе ранее перепрофилированных стационаров в штатный режим на их базе будет сохранена часть коечной мощности для больных COVID-19. Если этого окажется недостаточно, разработаны меры по оперативному развертыванию дополнительных коек для пациентов с коронавирусом, добавил Беглов.



Ранее глава Северной столицы рассказал о порядке снятия ограничительных мер, которые начнутся уже в июне. Так, в ближайшее время возобновят работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье и бани, появится возможность воспользоваться услугами каршеринга, посетить библиотеку, заняться спортом на открытом воздухе, а также начнется продажа льготных проездных билетов на электричках в направлении к Петербургу.



Кроме того, власти города хотят «протестировать соблюдение стандарта безопасной деятельности» при проведении фестиваля «Звезды белых ночей», который может состояться 20 июня. О втором и третьем этапах снятия «коронавирусных» запретов читайте в материале «Фонтанки».



На фоне постепенного снятия ограничительных мер, которые стартовали в преддверии парада Победы и общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, начала падать и статистика заболеваемости COVID-19. Совсем о другом положении дел говорит ситуация в петербургских больницах.

