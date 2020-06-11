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11.06.2020 11:38
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Мишустин разрешил российским школьникам получить аттестаты без экзаменов

Российские выпускники 9-х и 11-х классов получат школьные аттестаты без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин 11 июня.

Выпускников, которые будут поступать в средние профессиональные образовательные организации, зачислят без экзаменов на основании оценок в аттестате. Для поступления в ВУЗ потребуется сдать ЕГЭ.

«Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов», — отметили в пресс-службе правительства.

Из-за пандемии коронавируса период сдачи ЕГЭ сдвинули на середину лета. Основной этап испытаний пройдет с 3 по 25 июля. Маска и перчатки петербургским выпускникам не потребуются, средства защиты будут обязательны только для организаторов.

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Комментарии (1)

ussr_forever
с каких пор Мишустин стал ведать у нас в стране вопросами образования? вопросами образования у нас ведает Министр просвещения Российской Федерации Кравцов Сергей Сергеевич.... соответственно возникает вопрос - а что Кравцов-то молчит? чё он разрешает лезть в свою вотчину? Фонтанка, задали бы вы это вопрос тому, кто у нас посажен отвечать за образование....
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