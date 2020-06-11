Мишустин разрешил российским школьникам получить аттестаты без экзаменов

Российские выпускники 9-х и 11-х классов получат школьные аттестаты без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин 11 июня.



Выпускников, которые будут поступать в средние профессиональные образовательные организации, зачислят без экзаменов на основании оценок в аттестате. Для поступления в ВУЗ потребуется сдать ЕГЭ.



«Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов», — отметили в пресс-службе правительства.

