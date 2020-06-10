Маски и перчатки обязательны только для организаторов единого государственного экзамена. Выпускники смогут приходить на ЕГЭ без средств индивидуальной защиты. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Петербурга 10 июня.

Для проведения ЕГЭ в Северной столице подготовят 167 школ. В пунктах будет обязательным наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха.



Выпускников рассадят на расстояние полутора метров. В одной аудитории будет находиться не более 10 школьников.

