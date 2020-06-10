Петербургским выпускникам разрешили приходить на ЕГЭ без масок и перчаток
Маски и перчатки обязательны только для организаторов единого государственного экзамена. Выпускники смогут приходить на ЕГЭ без средств индивидуальной защиты. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Петербурга 10 июня.
Для проведения ЕГЭ в Северной столице подготовят 167 школ. В пунктах будет обязательным наличие дозаторов с антисептиками, бесконтактных термометров, оборудования для обеззараживания воздуха.
Выпускников рассадят на расстояние полутора метров. В одной аудитории будет находиться не более 10 школьников.
Основной этап ЕГЭ пройдет в период с 3 по 25 июля. Самый массовый экзамен по русскому языку проведут в два дня. Для участия в ЕГЭ зарегистрировались почти 39 тысяч петербуржцев, среди которых 27 тысяч выпускников школ, 3700 выпускников колледжей и около 8 тысяч выпускников прошлых лет.