Генпрокуратура «перестаралась» с тяжестью обвинения в деле Эрмитажа. Стало известно, почему суд отправил сообщество Пирумова в Москву

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 10 июня, прокуратура подала апелляционное представление на постановление Куйбышевского райсуда о передаче дела Эрмитажа по подсудности в Никулинский суд Москвы. Физически оно не успело отправиться в столицу и станет предметом рассмотрения в Горсуде в следующий понедельник.

Санкт-Петербургский городской суд назначил на 15 июня рассмотрение спора о подсудности уголовного дела о хищении 900 миллионов рублей у Эрмитажа . С передачей материалов в Москву не согласилась Генпрокуратура, став жертвой собственной «ненасытности».

По мнению надзорного ведомства, судить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова и других фигурантов необходимо в Петербурге, так как мошенническое хищение средств якобы происходило здесь.

Куйбышевский суд, не споря с тем, что мошенничество - если оно действительно случилось - имеет петербургские корни, указал прокуратуре на другие составы, вмененные Пирумову и предполагаемым соучастникам. Бывшего чиновника обвиняют в особо тяжком преступлении - создании преступного сообщества, а других фигурантов - в участии в этом сообществе. Также присутствует эпизод легализации преступных доходов.

По Уголовно-процессуальному кодексу, если преступления совершены в разных местах, то дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на место совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них. Под петербургскую «прописку» попадает только мошенничество.

Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, по версии обвинения, создал преступное сообщество и с соучастниками похитил более 900 миллионов рублей при исполнении госконтракта между Эрмитажем и компанией «Мехстройтранс» на строительство фондохранилища на Заусадебной улице в Петербурге. Объем преступно легализованных средств оценивается в 800 миллионов.