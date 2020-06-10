«Мы даем слово — пустим». Глава ЦИК ответила критикам голосования по Конституции про наблюдателей и агитацию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 10 июня уделила более 20 минут ответам на критику голосования по поправкам в Конституцию. Впоследствии это обсуждение предполагается систематизировать и опубликовать в виде вопросов и ответов.

«Наши так называемые партнеры тоже работали, не спали, — заявила Памфилова. — Поэтому сразу обрушилось информационное пространство, мы в последнее время наблюдаем много недостоверной информации (не буду употреблять более сильные термины), которая вводит в заблуждение наших граждан».



Памфилова не считает, что голосование подвергает всех страшной угрозе. «Мы минимизируем, у нас практически все процедуры бесконтактные, — заявила она. — Мы отказались от подомовых обходов, у нас их нет — почему молчите? От почты отказались — молчите!» Глава ЦИК подчеркнула, что никаких упрощенных процедур при голосовании нет, а вся специфика связана с противоэпидемическими мероприятиями. В частности, тенты и навесы, о которых говорилось раньше, будут организованы на базе уже существующих участков. «Никаких палаток и шатров мы не предполагаем, — подчеркнула Памфилова. — И никаких дополнительных участков на воздухе не предполагается. Это в основном те самые наши традиционные участки... Это исходя из специфики региона. Если они сами сочтут, что это для граждан и для них удобнее».

Второй пункт — агитация. Напомним, накануне с портала общероссийского голосования убрали цитаты Владимира Путина и других персон, которые, по мнению организаторов общественной кампании против поправок «Нет!», являлись незаконной агитацией. «Законом, который специально принят для проведения общероссийского голосования, не регулируется агитация, — заявила Памфилова. — Все, что не запрещено, то разрешено... Каждый имеет право выражать свою позицию, что активнейшим образом и делают те, кто причитает, что им нельзя агитировать. Весь Интернет, все социальные сети — что там преобладает? Их агитация негативная на грани фола иногда и вранья». При этом сама ЦИК, по словам Памфиловой, занимается информированием граждан и разъяснением, что из себя представляют поправки: «Никто нигде мне не покажет, если только сами не сфабрикуют какую-то липовую листовку, что ЦИК говорит — голосуй за и против какой-то поправки».



Трудностей с доступом наблюдателей, по словам Памфиловой, не будет. «Общественная палата клянется, что никого не будет фильтровать и отвергать, — сказала глава ЦИК. — Хотите, чтобы было хорошо — приходите, записывайтесь... Предполагаем, что у нас их будет не меньше, чем на президентских выборах, под полмиллиона, многие партии активно этим занимаются. Так вот, оказывается, что все эти люди, которые в наблюдатели идут, и от партий от всех — это так, это не реальные наблюдатели. А есть какие-то такие реальные наблюдатели, истинные, голубой крови, которых обязательно не пустят. Мы даем слово — пустим. Дайте мне списки, кого вы считаете реальным наблюдателем, возьму под личный контроль».

Кроме того, Памфилова назвала дезинформацией сообщения о том, что ограничиваются права СМИ при голосовании по поправкам в Конституцию. «Никаких ограничений по поводу тех функций, которые всегда были у СМИ традиционно на выборах — точно так же все будет и при общероссийском голосовании, — заявила она. — Средства массовой информации освещают все процедуры и имеют право присутствовать при всех процедурах, в том числе — когда ведется подсчет бюллетеней».

