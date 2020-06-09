С официального сайта общероссийского голосования по президентским поправкам в Конституцию России 2020og.ru исчезли цитаты самого Владимира Путина и других персон, которые, по мнению организаторов общественной компании против поправок «Нет!», являлись незаконной агитацией. Об этом во вторник 9 июня «Фонтанке» сообщили авторы жалобы в ЦИК. Требование удалить агитацию «за» с сайта, который призван информировать о предстоящем плебисците, было направлено ранее во вторник в ЦИК.



Так, из раздела «мнения» исчезли высказывания самого автора поправок — действующего президента РФ Владимира Путина.