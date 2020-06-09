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09.06.2020 21:29
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ЦИК удалил цитаты с одобрением путинских поправок в Конституцию с сайта общероссийского голосования

С официального сайта общероссийского голосования по президентским поправкам в Конституцию России 2020og.ru исчезли цитаты самого Владимира Путина и других персон, которые, по мнению организаторов общественной компании против поправок «Нет!», являлись незаконной агитацией. Об этом во вторник 9 июня «Фонтанке» сообщили авторы жалобы в ЦИК. Требование удалить агитацию «за» с сайта, который призван информировать о предстоящем плебисците, было направлено ранее во вторник в ЦИК.

Так, из раздела «мнения» исчезли высказывания самого автора поправок — действующего президента РФ Владимира Путина.

Фото: скриншот с сайта 2020og.ru

Исчезли и высказывания других сторонников одобрения пакета поправок Путина, которые, в том числе, предполагают обнуление его президентских сроков, что ещё в марте было признано соответствующим основному закону страны судьями Конституционного суда.

Фото: скриншот с сайта 2020og.ru

После подачи жалобы на цитаты и сообщения, которые противникам поправок напоминают агитацию «за», в ЦИК «Фонтанке» сообщили, что разъяснения от главы комиссии Эллы Памфиловой последуют в среду 10 июня в 11 часов в начале онлайн-трансляции очередного заседания ЦИК, которая будет идти на сайте комиссии.

«Думаю, что кто-то получил по шапке, ЦИК пытается сохранить лицо. Это действительно было незаконно. И если с билбордами им уже не отыграть, то тут Памфилова будет говорить — ну вот смотрите, мы же реагируем», - прокомментировал «Фонтанке» редактуру официального сайта общероссийского голосования один из авторов жалобы, организатор кампании «Нет!», оппозиционер Андрей Пивоваров.

Фото: скриншот с сайта 2020og.ru
Фото: скриншот с сайта 2020og.ru

На особенности информирования россиян через официальные средства наглядной агитации по общероссийскому голосованию 1 июля в интервью «Фонтанке» указал профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов.

В минувший понедельник журналисты обнаружили отсутствие на сайте 2020og.ru в списке поправок, которые выносятся на голосование, пункта об обнулении президентских сроков для Владимира Путина. Тогда же несколько общественных движений объединились в Альянс независимых наблюдателей за общероссийским голосованием по Конституции.

До этого более 300 российских депутатов выступили против президентских поправок в обращении к гражданам. По данным ВЦИОМ, поддержать закон Владимира Путина с пакетом конституционных поправок собираются 61% россиян из числа тех, кто готов принять участие в голосовании. ЦИК разрешил голосовать по поправкам через интернет в Москве и Нижнем Новгороде, но не в Санкт-Петербурге.

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Комментарии (2)

261858771
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Агроном аэродрома
Так удалили, потому что на фото там кадры без масок..
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