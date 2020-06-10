Прокуратура Нидерландов отвергает причастность Украины к крушению MH-17 над Донбассом

Украинские военные не могли сбить малайзийский Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года, утверждает прокуратура Нидерландов.



«Нет никаких улик, указывающих на то, что самолет находился в радиусе, в котором его могли сбить украинские вооруженные силы», — цитирует представителя прокуратуры 10 июня «Интерфакс».



РИА Новости добавляет, что эксперты, изучив телекоммуникационную информацию, пришли к выводу, что ракета была выпущена из района поселка Первомайский. А он уже не находился под контролем вооруженных сил Украины.

