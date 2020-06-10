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10.06.2020 08:23
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Прокуратура Нидерландов отвергает причастность Украины к крушению MH-17 над Донбассом

Украинские военные не могли сбить малайзийский Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года, утверждает прокуратура Нидерландов.

«Нет никаких улик, указывающих на то, что самолет находился в радиусе, в котором его могли сбить украинские вооруженные силы», — цитирует представителя прокуратуры 10 июня «Интерфакс».

РИА Новости добавляет, что эксперты, изучив телекоммуникационную информацию, пришли к выводу, что ракета была выпущена из района поселка Первомайский. А он уже не находился под контролем вооруженных сил Украины.

Судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing возобновили в Гааге 8 июня. Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявлял, что радары не зарегистрировали полета ракеты или самолета в момент авиакатастрофы, но допустил, что небольшую ракету из комплекса «Бук М1» локаторы могли не заметить. Или же, по его мнению, данные о пуске могли удалить сознательно.

В результате крушения самолета погибли 298 человек. Украина и Европа настаивают, что лайнер был сбит из российского комплекса «Бук». Москва эти обвинения отрицает.

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Комментарии (9)

193121
Радостное сообщение гиркина о сбитой птичке, и репортаж российского телеканала о том же, удаленный через полдня, не перебить никакой вонью "патриотов".
Владимир Максимов
В смысле, они с ними в таких хороших отношениях, что не хотят портить... Политика, однако.
SERGEY111
Опять сплошной набор одних Хайкли Лайкли . Вам бы господин прокурор и сотоварищи лучше колени преклонять перед мигрантами чем вершить такое "правосудие" .
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