Прокуратура Нидерландов отвергает причастность Украины к крушению MH-17 над Донбассом
Украинские военные не могли сбить малайзийский Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года, утверждает прокуратура Нидерландов.
«Нет никаких улик, указывающих на то, что самолет находился в радиусе, в котором его могли сбить украинские вооруженные силы», — цитирует представителя прокуратуры 10 июня «Интерфакс».
РИА Новости добавляет, что эксперты, изучив телекоммуникационную информацию, пришли к выводу, что ракета была выпущена из района поселка Первомайский. А он уже не находился под контролем вооруженных сил Украины.
Судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing возобновили в Гааге 8 июня. Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявлял, что радары не зарегистрировали полета ракеты или самолета в момент авиакатастрофы, но допустил, что небольшую ракету из комплекса «Бук М1» локаторы могли не заметить. Или же, по его мнению, данные о пуске могли удалить сознательно.
В результате крушения самолета погибли 298 человек. Украина и Европа настаивают, что лайнер был сбит из российского комплекса «Бук». Москва эти обвинения отрицает.